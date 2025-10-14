Лукашенко высказался о неприсуждении Трампу Нобелевской премии

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4e797ce-68e1-4c47-a711-fb64b84c30bd/conversions/46e95d6d-2ff6-4b7e-ae16-3b2e2228f2eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4e797ce-68e1-4c47-a711-fb64b84c30bd/conversions/46e95d6d-2ff6-4b7e-ae16-3b2e2228f2eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4e797ce-68e1-4c47-a711-fb64b84c30bd/conversions/46e95d6d-2ff6-4b7e-ae16-3b2e2228f2eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4e797ce-68e1-4c47-a711-fb64b84c30bd/conversions/46e95d6d-2ff6-4b7e-ae16-3b2e2228f2eb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Во время совещания в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Президенту США Дональду Трампу не стоит переживать по поводу того, что ему в 2025 году не присудили Нобелевскую премию мира, ведь важнее оценка его усилий в мире, сообщила БЕЛТА.

"Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в 2026 году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их Президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

"Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот - способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне. Ну и сравнить оппозиционерку из Венесуэлы (ничего не имею против, не знаю о ее политике, как и вы, наверное, ничего не знаете). Ну вот взяли и дали, потому что она боролась за разрушение Венесуэлы. Это нормально?" - обозначил свою позицию Президент Беларуси.