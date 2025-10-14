3.69 BYN
Лукашенко заявил о готовности Беларуси содействовать прекращению конфликта в Украине
Американцы видят роль Беларуси в процессе мирного урегулирования в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 октября на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщает БЕЛТА.
"Полагаю, что Беларуси, как ближайшему союзнику России, в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал", - сказал глава государства.
"Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - продолжил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Беларусь давно и неоднократно публично подчеркивала необходимость мирного урегулирования конфликта. "Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины", - заявил глава государства.