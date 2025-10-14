Лукашенко заявил о готовности Беларуси содействовать прекращению конфликта в Украине

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59f48198-285b-4d7a-8394-477579a8e5f9/conversions/4ca4bf11-0cbc-49f5-8b25-afda5b91805a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59f48198-285b-4d7a-8394-477579a8e5f9/conversions/4ca4bf11-0cbc-49f5-8b25-afda5b91805a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59f48198-285b-4d7a-8394-477579a8e5f9/conversions/4ca4bf11-0cbc-49f5-8b25-afda5b91805a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59f48198-285b-4d7a-8394-477579a8e5f9/conversions/4ca4bf11-0cbc-49f5-8b25-afda5b91805a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Американцы видят роль Беларуси в процессе мирного урегулирования в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 октября на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщает БЕЛТА.

"Полагаю, что Беларуси, как ближайшему союзнику России, в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал", - сказал глава государства.

"Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать", - продолжил Александр Лукашенко.