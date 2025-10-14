3.69 BYN
Мьянма и Таиланд: Беларусь намерена расширить географию безвиза
Автор:Редакция news.by
Беларусь намерена и дальше расширять географию безвиза. Дипломаты заметно активизировали работу по заключению соответствующих соглашений.
Напомним, что в январе был запущен безвизовый режим между Беларусью и Вьетнамом. В июле подписано соглашение о взаимной отмене визовых барьеров с Лаосом. В МИД рассчитывают, что в ближайшее время это соглашение вступит в силу. Также идет работа с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других стран. Соглашение об отмене виз также было подписано во время недавнего визита в Минск Султана Омана. Белорусский паспорт обеспечивает возможность безвизового въезда в 81 страну мира.