Мьянма и Таиланд: Беларусь намерена расширить географию безвиза

Напомним, что в январе был запущен безвизовый режим между Беларусью и Вьетнамом. В июле подписано соглашение о взаимной отмене визовых барьеров с Лаосом. В МИД рассчитывают, что в ближайшее время это соглашение вступит в силу. Также идет работа с Мьянмой, Таиландом, Филиппинами и рядом других стран. Соглашение об отмене виз также было подписано во время недавнего визита в Минск Султана Омана. Белорусский паспорт обеспечивает возможность безвизового въезда в 81 страну мира.