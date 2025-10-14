3.69 BYN
Глава МИД Беларуси примет участие в заседании Движения неприсоединения в Уганде
Автор:Редакция news.by
15 и 16 октября глава МИД Беларуси Максим Рыженков примет участие в XIX встрече государств - членов Движения неприсоединения. Мероприятия пройдут в столице Уганды Кампале.
Беларусь будет выполнять функции заместителя председателя Движения от европейской региональной группы. В своем выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства изложит подходы страны к укреплению роли Движения неприсоединения в построении справедливого и устойчивого миропорядка.
Особое внимание будет уделено вопросам устойчивого развития, инновационного экономического взаимодействия и укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Максим Рыженков также проведет ряд двусторонних встреч с главами МИД стран - членов Движения.