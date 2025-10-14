Глава МИД Беларуси примет участие в заседании Движения неприсоединения в Уганде

15 и 16 октября глава МИД Беларуси Максим Рыженков примет участие в XIX встрече государств - членов Движения неприсоединения. Мероприятия пройдут в столице Уганды Кампале.

Беларусь будет выполнять функции заместителя председателя Движения от европейской региональной группы. В своем выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства изложит подходы страны к укреплению роли Движения неприсоединения в построении справедливого и устойчивого миропорядка.