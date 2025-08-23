В Европе разгорелся дипломатический скандал по украинскому вопросу

В Европе по украинскому вопросу нет определенности - дошло до дипломатического скандала. После того как президент Франции Макрон призвал отправить в Украину европейские войска, ему предложили отправиться туда самому.



Заявление сделал заместитель премьера Италии Сальвини. В итоге посла Италии вызвали в МИД Франции. В Париже указали на то, что подобные заявления подрывают дух доверия и исторические связи между государствами.