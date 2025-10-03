Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Финляндии открылся новый штаб сухопутных войск НАТО

В Финляндии открылся новый штаб сухопутных войск НАТО

НАТО продолжает свое расширение. В Финляндии в 300 км от Санкт-Петербурга открылся новый штаб сухопутных войск альянса.

Его задачами в мирное время станут координация, проведение и организация учений НАТО. В военное время из этого штаба будет происходить командование войсками альянса, действующими в Северной Европе.

Сейчас в новом командном пункте служит около 50 человек из Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США, Великобритании и самой Финляндии.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ФинляндияНАТО