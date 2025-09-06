В ФРГ призвали отправить на родину годных к службе украинцев

После провала переговоров о гарантиях для Киева в Германии призвали высылать годных к службе украинцев на родину. С такой идеей выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

В интервью он заявил: мира в Украине пока не предвидится, а значит вполне законно подумать о возвращении туда годных к службе мужчин.

При этом Зедер подчеркнул, что доля работающих украинцев в Германии значительно ниже, чем в других европейских странах, из-за выплат им социальных пособий. И ситуацию необходимо изменить.