3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Германии несколько кандидатов от АдГ умерли перед местными выборами
В Германии умирают политики. В канун местных выборов в Северном Рейне - Вестфалии скончались сразу 7 кандидатов от оппозиционной партии АдГ. Той, которую власти Берлина на дух не переносят.
Официальные версии пока такие: самоубийство, остановка сердца. Полиция пока не исключает и криминальный след, но как-то неуверенно. И потому произошедшее выглядит еще более подозрительным.
Математики вам скажут, что подобные совпадения - 7 смертей на одном отрезке времени - как случайность у какой-то одной партии практически невозможна. Но канцлер Мерц вместо внутренних проблем ищет виноватого в международной политике.
Местные выборы в Германии запланированы на 14 сентября. Обстановка на них уже накалена и без странных смертей оппозиционных сил. Неужели Германия вместе с планами милитаризации стремительно погружается в атмосферу самого натурального политического террора, прикрытого политкорректностью?