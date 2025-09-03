В Германии несколько кандидатов от АдГ умерли перед местными выборами

В Германии умирают политики. В канун местных выборов в Северном Рейне - Вестфалии скончались сразу 7 кандидатов от оппозиционной партии АдГ. Той, которую власти Берлина на дух не переносят.

Официальные версии пока такие: самоубийство, остановка сердца. Полиция пока не исключает и криминальный след, но как-то неуверенно. И потому произошедшее выглядит еще более подозрительным.

Математики вам скажут, что подобные совпадения - 7 смертей на одном отрезке времени - как случайность у какой-то одной партии практически невозможна. Но канцлер Мерц вместо внутренних проблем ищет виноватого в международной политике.