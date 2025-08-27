3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
В Германии зафиксировано массовое сокращение рабочих мест
Автор:Редакция news.by
На фоне военной помощи другим все заметнее собственные дыры. Свежие данные о падении немецкой промышленности - сектор за последние годы уже потерял свыше 245 тыс. рабочих мест, а выручка промышленных компаний в II квартале 2025 года упала более чем на 2 %.
В сравнении с 2019 годом численность рабочей силы в Германии сократилась на 4,3 %. Наибольшее падение - более 51 тыс. рабочих мест - в автомобильной отрасли. При этом каждый пятый занятый в машиностроении под угрозой сокращения.
Существенный удар по немецкой промышленности нанесли высокие цены на электроэнергию, избыточная бюрократия и введение пошлин со стороны США на европейские товары.