На фоне военной помощи другим все заметнее собственные дыры. Свежие данные о падении немецкой промышленности - сектор за последние годы уже потерял свыше 245 тыс. рабочих мест, а выручка промышленных компаний в II квартале 2025 года упала более чем на 2 %.

В сравнении с 2019 годом численность рабочей силы в Германии сократилась на 4,3 %. Наибольшее падение - более 51 тыс. рабочих мест - в автомобильной отрасли. При этом каждый пятый занятый в машиностроении под угрозой сокращения.