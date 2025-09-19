В Гонконге эвакуировали 6 тыс. человек из-за опасной находки. Строители обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Она находилась на глубине 10 м под землей.



Предполагается, что снаряд был сброшен армией США 80 лет назад во время освобождения города от японской оккупации. Было установлено: бомба все еще опасна, что повлекло за собой экстренную эвакуацию из восемнадцати жилых и коммерческих зданий.