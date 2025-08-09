В Греции массово эвакуируют людей из-за распространения лесных пожаров

В Греции, в пригороде Афин, идет массовая эвакуация из-за стремительного распространения лесных пожаров.

Они вспыхнули еще в пятницу, 8 августа, в 40 км от столицы, но пламя движется к городу. Ситуацию усугубляет сильная жара и ветер.

Борьбу со стихией ведут сотни пожарных, к тушению привлекли вертолеты. Но хотя бы локализовать огонь пока не удается.