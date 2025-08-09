3.71 BYN
В Греции массово эвакуируют людей из-за распространения лесных пожаров
Автор:Редакция news.by
В Греции, в пригороде Афин, идет массовая эвакуация из-за стремительного распространения лесных пожаров.
Они вспыхнули еще в пятницу, 8 августа, в 40 км от столицы, но пламя движется к городу. Ситуацию усугубляет сильная жара и ветер.
Борьбу со стихией ведут сотни пожарных, к тушению привлекли вертолеты. Но хотя бы локализовать огонь пока не удается.
В местных СМИ пишут об одном погибшем и десятках пострадавших, но официальной информации пока нет. По заявлению Национальной обсерватории в Афинах, сильный ветер сохранится как минимум до понедельника, 11 августа.