В Греции представили законопроект по увеличению продолжительности рабочего дня до 13 часов

Правительство Греции представило новый законопроект, который предполагает введение 13-часового рабочего дня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на греческую газету Tovima.

Законопроект, который, как ожидается, будет одобрен 12 августа во время заседания кабинета министров, призван модернизировать трудовую практику. Тем не менее, это уже спровоцировало дискуссии о возможном воздействии на гарантии прав трудящихся.

В предлагаемом законопроекте одним из основных нововведений является возможность увеличения продолжительности рабочего дня до 13 часов для сотрудников, работающих в одной компании. Это расширяет прежние рамки, когда подобная продолжительность труда была допустима лишь при трудоустройстве в нескольких местах. Новые правила предусматривают, что 13-часовой рабочий день может быть официально разрешен при условии обеспечения работникам не менее 11 часов ежедневного отдыха.