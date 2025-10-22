Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Ирландии вспыхнули беспорядки после публикаций СМИ об изнасиловании мигрантом 10-летней девочки

Шестеро задержанных на беспорядках в Ирландии. Полиция вступила в схватку на акции против мигрантов в Дублине. Один из правоохранителей получил травмы.

Погромы начались после публикаций СМИ об изнасиловании мигрантом африканского происхождения 10-летней девочки.

Несколько тысяч человек направились к одному из отелей ирландской столицы, где размещают просителей убежища. Толпа стала забрасывать служителей порядка камнями, запускать фейерверки, в ходе беспорядков подожгли служебный автомобиль.

Действия протестующих полиция трактует как бандитизм.

