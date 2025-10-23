3.66 BYN
В ирландском Дублине в беспорядках участвуют дети и подростки, они бросают булыжники в полицейских
Автор:Редакция news.by
Уже несколько дней неспокойно в ирландском Дублине. Местные жители недовольны из-за очередного инцидента, связанного с насилием африканского мигранта в отношении 10-летнего ребенка.
У отеля, где проживают беженцы - просители приюта, круглые сутки толпятся тысячи людей. Минувшей ночью было несколько попыток штурма гостиницы: задержано 23 человека, двоим полицейским потребовалась медпомощь.
В беспорядках участвуют и дети, которые бросают булыжники в сотрудников полиции. Особенно активны подростки в балаклавах, они пытаются возводить на подходах к отелю баррикады.
В настоящий момент уже более 20 процентов населения Ирландии составляют мигранты, ограничивать их приток в страну власти не пытаются. Социальное напряжение в этой связи растет.