В ирландском Дублине в беспорядках участвуют дети и подростки, они бросают булыжники в полицейских

Уже несколько дней неспокойно в ирландском Дублине. Местные жители недовольны из-за очередного инцидента, связанного с насилием африканского мигранта в отношении 10-летнего ребенка.



У отеля, где проживают беженцы - просители приюта, круглые сутки толпятся тысячи людей. Минувшей ночью было несколько попыток штурма гостиницы: задержано 23 человека, двоим полицейским потребовалась медпомощь.



В беспорядках участвуют и дети, которые бросают булыжники в сотрудников полиции. Особенно активны подростки в балаклавах, они пытаются возводить на подходах к отелю баррикады.



В настоящий момент уже более 20 процентов населения Ирландии составляют мигранты, ограничивать их приток в страну власти не пытаются. Социальное напряжение в этой связи растет.