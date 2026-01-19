В Испании объявили трехдневный траур по жертвам железнодорожной катастрофы

Крушение поезда в Испании. Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f455cc7c-0221-4303-ad9e-6f888b98470d/conversions/c6f383d8-b497-4309-aa64-7d961d3c6b26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур по жертвам железнодорожной катастрофы в городе Адамус (провинция Кордова), в результате которой погибли по меньшей мере 39 человек, сообщает портал 20minutos.

Трехдневный траур начнется сегодня в полночь.

Санчес также заявил, что сегодня день скорби для всей Испании, и выразил соболезнования семьям жертв катастрофы. Он пообещал установить правду о причинах произошедшего.

Как ранее сообщила испанская государственная телерадиокомпания RTVE, вечером 18 января скоростной поезд частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь, где он столкнулся с поездом национального оператора Renfe, направлявшимся из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения погибли десятки пассажиров обоих составов, а также машинист поезда Renfe. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что сила удара была настолько велика, что первые два вагона поезда Renfe оказались выброшены с путей. В результате аварии погибли 39 человек, более 150 пострадали.

Президент Renfe Альваро Фернандес Эредиа утверждает, что человеческая ошибка практически исключена, поскольку, если машинист поезда (в данном случае поезда Iryo) принимает неверное решение, система сама его исправляет. Он считает, что причиной "должна была стать какая-то неисправность подвижного состава или инфраструктуры".

По данным 20minutos, машинисты поездов жалуются на состояние железнодорожных путей и заявляют, что испанская железнодорожная сеть срочно нуждается в улучшении из-за ухудшения состояния, вызванного значительным увеличением пассажиропотока в последние годы.