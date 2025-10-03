В Италии сотни тысяч людей протестуют против политики Израиля

Италия охвачена всеобщей забастовкой: она вызвана нападением израильских военных на гуманитарную флотилию, которая везла продовольствие и медикаменты в сектор Газа.

На улицы крупнейших городов Италии по призыву профсоюзов вышли сотни тысяч человек. Была остановлена работа как государственных, так и частных организаций, полностью парализовано движение общественного транспорта.