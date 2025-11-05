В Казахстане появится новый сервисный центр МАЗ

Беларусь и Казахстан рассчитывают к 2030 году нарастить товарооборот до 2 млрд долларов. Найти новые точки роста - с этой целью в Астане два дня работала наша делегация во главе с премьер-министром. Особое внимание уделили кооперации.

И как раз накануне дали старт важному проекту. Возле столицы Казахстана появится новый сервисный центр МАЗ. На одной площадке будет вся техника и весь комплекс услуг. Это позволит нарастить продажи белорусской техники. Примеров эффективного сотрудничества должно стать еще больше в течение ближайшей пятилетки.

В рост товарооборота важен также вклад бизнеса. Накануне прошло пятое заседание белорусско-казахстанского делового совета. Всего же по итогам визита нашей делегации подписан 21 документ на общую сумму 160 млн долларов.