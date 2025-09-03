3.69 BYN
В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым приглашение президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому приехать в Москву, пишет ТАСС.
На своей странице в социальной сети X Сибига написал, что подобные предложения "заведомо неприемлемые". "Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) готов к такой встрече в любой момент", - заявил глава МИД Украины.
При этом министр не пояснил, почему Зеленский не намерен приехать в Москву, если действительно готов к встрече.
Ранее в среду, 3 сентября, Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.