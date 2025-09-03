В Киеве отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eae1c52-afda-4013-ad9f-2f973964a10e/conversions/d23abd11-5f23-4a45-a673-2e081054fa0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eae1c52-afda-4013-ad9f-2f973964a10e/conversions/d23abd11-5f23-4a45-a673-2e081054fa0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eae1c52-afda-4013-ad9f-2f973964a10e/conversions/d23abd11-5f23-4a45-a673-2e081054fa0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eae1c52-afda-4013-ad9f-2f973964a10e/conversions/d23abd11-5f23-4a45-a673-2e081054fa0a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым приглашение президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому приехать в Москву, пишет ТАСС.

На своей странице в социальной сети X Сибига написал, что подобные предложения "заведомо неприемлемые". "Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) готов к такой встрече в любой момент", - заявил глава МИД Украины.

При этом министр не пояснил, почему Зеленский не намерен приехать в Москву, если действительно готов к встрече.