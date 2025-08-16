В Кишиневе полиция снесла палаточный городок оппозиции

Среди активистов - десятки пострадавших, по некоторым сведениям есть среди них и люди, получившие тяжкие телесные повреждения.

Организаторами палаточного городка выступили представители движения, которое возглавляет Илан Шор. Его соратники оказались вышвырнуты на обочину политической жизни - власти добились запрета и роспуска политсилы, а видную его представительницу Евгению Гуцул отправили в тюрьму на 7 лет. Шор на днях объявил о старте кампании гражданского неповиновения. Он уверен, что большинство граждан страны готово выразить свое недоверие президенту Майе Санду.