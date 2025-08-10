3.71 BYN
В Кишиневе прошла акция протеста в поддержку Гуцул
Автор:Редакция news.by
В Кишиневе продолжаются протесты против режима Санду. Люди требуют освобождения Евгении Гуцул, приговоренной к 7 годам тюрьмы.
Который день сторонники главы автономии собираются на массовый протест у СИЗО. Ранее в парламенте и правительстве Гагаузии заявили о планах проведения целого ряда акций против попыток ликвидировать самостоятельность территориального объединения путем тюремного заключения его лидера. В автономии будет создан штаб для координации действий в защиту главы. Гуцул осудили за якобы нелегальное финансирование избирательной кампании в 2023 году.