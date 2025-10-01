В Копенгагене хотят заставить Россию оплачивать войну против себя

ЕС продолжает изобретать новые, с каждым днем все более экзотические, способы поддержки конфликта в Украине. Европейские лидеры собрались сегодня в Копенгагене для обсуждения планов милитаризации. И, в частности, для того, чтобы найти неисчерпаемый источник средств для поддержания накала противостояния на востоке Старого Света.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Нам необходимо усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила предоставить Украине репарационные кредиты на основе замороженных российских активов. Мы не конфискуем их, а используем в качестве кредита для Украины. Украина же вернет этот кредит, если Россия выплатит репарации. В ЕС крепнет консенсус по поводу того, что не только европейские налогоплательщики должны обеспечивать поддержку Украины, но и Россия должна нести свою долю ответственности!"

Франция, Польша и Германия, хотя и согласны с таким подходом в целом, требуют создания юридически безукоризненного механизма, которого пока нет. Макрон уже выступил против выделения 140 млрд Киеву из замороженных денег. Париж хочет «справедливого распределения рисков» - в случае чего весь ЕС должен нести ответственность по возможным судебным искам. Существует также риск ответных конфискаций европейской собственности Москвой. Если в ЕС заморожено около 300 млрд евро, то и в России европейской собственности, по оценкам, никак не меньше. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня назвал возможную передачу российских средств Украине «грабежом». Очевидно, что и ответные меры на грабеж могут быть самыми радикальными. Что же касается репараций, то они уплачиваются в пользу победителя, а стать им у Киева нет ни малейших шансов.

