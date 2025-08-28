В Кремле надеются, что расследование терактов на "Северных потоках" доведут до конца и раскроют имена исполнителей и заказчиков, заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков сообщил, что Берлин не контактирует с Москвой по делу об этих диверсиях.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Контактов не было. Хотелось бы вспомнить кампанию, которая после произошедшего была развязана против России. Я думаю, что для представителей наших СМИ не составит труда назвать те западные средства массовой информации и тех западноевропейских политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес нашей страны после этого теракта".

Тем временем последовала запоздалая реакция Еврокомиссии на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Там назвали объект частью европейской энергетической безопасности и добавили, что находятся в контакте с Киевом. При этом прямо не обозначили, что атаки были совершены именно Украиной.