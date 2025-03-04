В Кремле ждут информацию об итогах переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии

В Кремле ждут детальную информацию об итогах переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, Москва пока никаких официальных документов не получала.

Из заявлений госсекретаря США Рубио известно, что Киев согласился на условия американцев и принял предложение о 30-дневном "режиме тишины". (Хотя ранее категорически отвергал такую возможность).

В Вашингтоне рассчитывают, что Россия рассмотрит вопрос о прекращении боевых действий, и анонсируют скорые контакты Путина и Трампа.

Мяч теперь на стороне России - так многие мировые лидеры, политики, а также СМИ отреагировали на итоги американо-украинских переговоров в Джидде. Они проходили за закрытыми дверями и продолжались более 8 часов. Впрочем, именно этой фразой подытожил встречу госсекретарь США Марко Рубио: "Мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно заключить перемирие и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Мы передадим предложения российской стороне, мы надеемся, что они скажут "да", что они скажут "да" миру. Теперь мяч на их стороне".

Что примечательно, призывая Москву к миру, Рубио объявил о решении Вашингтона возобновить как военную помощь Киеву, так и обмен разведданными. И здесь стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь лишь негативный эффект. И как раз на этот момент обращают внимание многие эксперты, в том числе и западные. И намекают на еще один важный момент.

"Украина начала свою самую масштабную атаку беспилотников на Россию как раз перед началом этих переговоров. Было задействовано около 300 беспилотников, некоторые из которых были направлены в сторону Москвы. Есть погибшие, раненые. И в этих реалиях главный вопрос: как Путин и остальное российское правительство отреагируют на предложение о прекращении огня", - рассказал Джон Гэмбрелл, аналитик Associated Press.

Удивительные метаморфозы происходят и в медийном пространстве Украины. Почти 3 года там твердили лишь о том, что перемирие недопустимо. Теперь же когда Киев под давлением американцев согласился на полное прекращение огня по линии фронта, все спикеры власти, а вместе с ними и СМИ наполнены победными речами. Переговоры в Джидде представляются как величайшая победа украинской дипломатии.

"Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о заключении временного прекращения огня. Это очень важно, временное прекращение огня на 30 дней", - делится Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины.

На самом деле Банковая на данный момент вряд ли настроена на реальное завершение конфликта. Зато в обмен на согласие прекратить огонь Киев решил одну конкретную задачу - вновь заполучил как военную помощь, так и развединформацию. Не исключено, что в Украине рассчитывают, что Москва сразу же откажется от поступившего из Джидды предложения. Впрочем, даже если и согласится на своих условиях, то у Украины есть много способов затянуть дело, используя богатый опыт саботажа Минских соглашений.

"Мне кажется, будет особенно сложно проследить за соблюдением режима прекращения огня. Не думаю, что русские его нарушат. Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах в Украине, особенно когда Зеленский уйдет, а это точно произойдет. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских. Я думаю, это будет их основная тактика - партизанская", - подытожил Лоуренс Уилкерсон, экс-глава аппарата госсекретаря США.

В Москве ранее не раз выражали критическое настроение к временному перемирию, указывая на то, что Киев и страны Запада используют его в качестве возможности перевооружения ВСУ. Важнейшее требование России для урегулирования конфликта - демилитаризация Украины. Впрочем данная тема, как сообщают СМИ, в ходе американо-украинских переговоров в Джидде даже не затрагивалась.

"На фоне недавних заявлений руководства ряда европейских стран, поведения Зелинского в Овальном зале Белого дома, понятно одно, что цели остановить войну с этой стороны нет. Нужно очередное перемирие для восстановления сил, Россия это понимает", - заявил Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.

В Кремле пока предложенное перемирие не комментируют. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимо для начала внимательно изучить заявления, которые были сделаны по итогам американо-украинских переговоров.

А европейские СМИ уже вопрошают: как Кремль теперь станет выкручиваться, когда мяч отправили на его сторону? Им отвечает глава МИД Сергей Лавров: сделать Россию виновной в срыве возможного перемирия будет трудно. Ведь Европа уже проговорилась. В скором мире она не заинтересована.

"Глава Федеральной разведывательной службы Германии Каль недавно заявил, что для Украины и для Европы будет плохо, если война закончится до 2029 года, а лучше - в 2030 году. Да, они озвучивают такие вещи. Происходит деиндустриализация Европы. Они готовы пожертвовать всем этим только ради достижения идеологической цели - победы над Россией на поле боя. Они говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения. Теперь они говорят, что не примут капитуляцию Украины. Вот это поворот. Это перемены", - ответил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Примечательно, что на переговоры США и Украины в ЕС отреагировали бурно и радостно. Одобрение выразили почти все лидеры стран Западной Европы, те самые, что призывали до последнего накачивать Украину оружием. Как тут не задуматься, почему?

"Мы видим, как Соединенные Штаты менее чем за 2 месяца перешли от позиции очень сильного сторонника Украины к позиции посредника, а теперь, я думаю, находятся в положении, когда они гораздо больше симпатизируют России, чем Украине. И это действительно имеет значительные последствия для самой Украины, но также и для Европы в целом", - анализирует ситуацию Малкольм Чалмерс, эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания).

Журналисты Bloomberg анонсируют скорый визит спецпосланника Трампа Уиткоффа в Москву для проведения встречи с Владимиром Путиным. Сам же американский лидер заявляет, что приветствует результаты переговоров в Саудовской Аравии и планирует телефонный разговор со своим российским коллегой в самое ближайшее время. "Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится на прекращение огня, это ознаменует собой 75 % пути".

Президент Беларуси в недавнем интервью известному блогеру Марио Науфалу мудро призвал не искать сегодня виновных в украинском конфликте, а двигаться к миру. И отметил, что с оптимизмом смотрит на антивоенную политику Трампа.

Лукашенко считает, что сторонам нужно договариваться.

"Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева. Полчаса на самолете, приезжайте, сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся", - сказал он.

Лукашенко также попросил передать Трампу, что ждет его в Беларуси вместе с Путиным и Зеленским. Лукашенко добавил, что если у сторон есть желание договориться, то "сядем и спокойно договоримся".