В Латвии намерены сократить помощь украинским беженцам

Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев на ближайшие годы на фоне смены приоритетов и увеличения расходов на оборону.

По факту лишних денег у республики нет, а с переселенцами возникает немало трудностей.

В Риге внезапно выяснили, что украинцы вовсе не желают постоянно жить в прибалтийской стране и используют ее лишь как транзитную площадку. А те, кто все же остается, не работают и даже не удосужились выучить латышский язык.

В миреЕвропа

беженцыУкраинаЛатвия