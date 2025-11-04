3.68 BYN
В Латвии намерены сократить помощь украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Власти Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев на ближайшие годы на фоне смены приоритетов и увеличения расходов на оборону.
По факту лишних денег у республики нет, а с переселенцами возникает немало трудностей.
В Риге внезапно выяснили, что украинцы вовсе не желают постоянно жить в прибалтийской стране и используют ее лишь как транзитную площадку. А те, кто все же остается, не работают и даже не удосужились выучить латышский язык.