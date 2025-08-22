3.70 BYN
В Латвии протестуют против ветрогенераторов
Автор:Редакция news.by
В Латвии жители протестуют против строительства ветрогенераторов. Местное население вовсе не в восторге от идеи строительства ветряных парков, загрязняющих окружающую среду при производстве и утилизации.
Кроме того, чтобы построить один генератор, необходимо потратить около 10 млн евро, а таких планируется тысячи.
Мероприятия прошли в разных городах, включая Ригу и Лиепаю. Однако ветрякам ничего не угрожает, поскольку, как оказалось, у них есть и военное предназначение.
Так, морской ветряной парк компании Baltic Power в Балтийском море фактически стал "глазами и ушами альянса". 76 вышек там будут использовать в качестве военных систем наблюдения с радиусом действия 10 м, сам ветряной парк находится в 200 км от Калининграда.