В Латвии протестуют против ветрогенераторов

В Латвии жители протестуют против строительства ветрогенераторов. Местное население вовсе не в восторге от идеи строительства ветряных парков, загрязняющих окружающую среду при производстве и утилизации.

Кроме того, чтобы построить один генератор, необходимо потратить около 10 млн евро, а таких планируется тысячи.

Мероприятия прошли в разных городах, включая Ригу и Лиепаю. Однако ветрякам ничего не угрожает, поскольку, как оказалось, у них есть и военное предназначение.