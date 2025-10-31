Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Латвии с 2 по 10 ноября пройдет активная фаза учений "Решительный воин"

В Латвии проводятся очередные маневры НАТО. С 2 по 10 ноября в балтийской республике пройдет активная фаза учений "Решительный воин".

В них участвуют военнослужащие Североатлантического альянса и Национальных вооруженных сил Латвии.

Активная фаза предполагает интенсивное передвижение военной техники по дорогам, местным жителям посоветовали с пониманием отнестись к возможным затруднениям.

