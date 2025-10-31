3.70 BYN
В Латвии с 2 по 10 ноября пройдет активная фаза учений "Решительный воин"
Автор:Редакция news.by
В Латвии проводятся очередные маневры НАТО. С 2 по 10 ноября в балтийской республике пройдет активная фаза учений "Решительный воин".
В них участвуют военнослужащие Североатлантического альянса и Национальных вооруженных сил Латвии.
Активная фаза предполагает интенсивное передвижение военной техники по дорогам, местным жителям посоветовали с пониманием отнестись к возможным затруднениям.