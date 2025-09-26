В ликвидации ЧП в Смоленской области задействовано более 40 специалистов и 10 единиц техники

Масштабное ЧП в Смоленской области России. Там столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. ДТП произошло в районе станции Рыжиково. С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с горючими материалами, начался пожар.

Пострадали двое сотрудников локомотивной бригады. С травмами средней тяжести мужчины доставлены в больницу. На месте работает МЧС России. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. Белорусская железная дорога сообщила об отмене некоторых поездов из-за ДТП в Смоленской области.