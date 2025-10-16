Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Лиме продолжаются массовые беспорядки с требованием отставки временного президента

В Перу не утихают массовые протесты. В Лиме уже неделю идут беспорядки, а в последние дни столкновения с полицией продолжаются до глубокой ночи.

Молодежные организации, называющие себя "поколением Z", вышли на улицы вместе с профсоюзами и семьями погибших на прежних митингах. Они требуют отставки временного президента Хосе Хери и членов Конгресса.

Поводом стали не только политические перемены, но и резкий рост преступности - убийства и вымогательства стали повседневной реальностью. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, где их встретили правоохранители: в результате стычек пострадали более 70 человек, среди них как демонстранты, так и полицейские.

