В Лиме продолжаются массовые беспорядки с требованием отставки временного президента

В Перу не утихают массовые протесты. В Лиме уже неделю идут беспорядки, а в последние дни столкновения с полицией продолжаются до глубокой ночи.

Молодежные организации, называющие себя "поколением Z", вышли на улицы вместе с профсоюзами и семьями погибших на прежних митингах. Они требуют отставки временного президента Хосе Хери и членов Конгресса.