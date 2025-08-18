В Литве хотят снизить требования к состоянию здоровья призывников

В Минобороны Литвы хотят снизить требования к состоянию здоровья призывников, чтобы увеличить набор в ряды вооруженных сил.

По заявлению ведомства, около половины парней ежегодно признаются негодными. Среди наиболее частых причин - психические расстройства, проблемы со спиной и ожирение. В результате армия теряет серьезный кадровый резерв.