В Литве хотят снизить требования к состоянию здоровья призывников
Автор:Редакция news.by
В Минобороны Литвы хотят снизить требования к состоянию здоровья призывников, чтобы увеличить набор в ряды вооруженных сил.
По заявлению ведомства, около половины парней ежегодно признаются негодными. Среди наиболее частых причин - психические расстройства, проблемы со спиной и ожирение. В результате армия теряет серьезный кадровый резерв.
В 2024 году в Литве под призыв подпадали около 26 тыс. молодых людей. Но после медкомиссий негодной была признана значительная часть.