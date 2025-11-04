В Литве начали строить завод по производству боеприпасов Rheinmetall

В Литве приступили к строительству завода по производству боеприпасов Rheinmetall. Об этом пишет Baltnews, ссылаясь на главного советника президента Матулениса.

Помимо немецкого оборонного концерна, Вильнюс рассчитывает на скорые инвестиции от американских и скандинавских компаний. Как заявил Матуленис, у Литвы "созданы благоприятные условия" для производителей оборонки.

В доказательство: здания завода в Литве защитят насыпями высотой до 19 метров.