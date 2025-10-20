3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
В Литве у границы с Беларусью НАТО проводит учения "Сильный грифон"
НАТО проводит очередные учения у границ с Беларусью. 2,5 тыс. военных, в том числе из Польши и США, направлены на литовский полигон Пабраде (всего в 15 км от белорусской границы) для участия в маневрах "Сильный грифон".
Североатлантический альянс называет эти маневры ключевыми для обороноспособности. Впрочем, эту стандартную формулировку мы слышим каждый раз, когда военная техника НАТО приближается к границам Союзного государства.
Учения продлятся до 31 октября.
Тем временем на южном фланге НАТО начинаются еще более массовые учения "Дакийская осень". В Румынии и Болгарии будут развернуты 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из 10 стран альянса.
Эти маневры - финальный шаг в усилении группировки альянса до уровня целой бригады. Заявленная цель - полная интеграция сил на восточном фланге.