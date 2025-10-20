В Литве у границы с Беларусью НАТО проводит учения "Сильный грифон"

НАТО проводит очередные учения у границ с Беларусью. 2,5 тыс. военных, в том числе из Польши и США, направлены на литовский полигон Пабраде (всего в 15 км от белорусской границы) для участия в маневрах "Сильный грифон".

Североатлантический альянс называет эти маневры ключевыми для обороноспособности. Впрочем, эту стандартную формулировку мы слышим каждый раз, когда военная техника НАТО приближается к границам Союзного государства.

Учения продлятся до 31 октября.

Тем временем на южном фланге НАТО начинаются еще более массовые учения "Дакийская осень". В Румынии и Болгарии будут развернуты 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из 10 стран альянса.