В Майами стартует очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта
Автор:Редакция news.by
Очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта стартует в Майами.
На второй день встречи с американцами прибыл спецпосланник Кремля Дмитриев. Накануне переговоры с Кушнером и Уиткоффом российский представитель назвал конструктивными. Луч надежды на мир есть - в том числе исходя из заявлений Зеленского, который считает, что шансы на нахождение взаимоприемлемого решения достаточно велики.