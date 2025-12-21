Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Майами стартует очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта

Очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта стартует в Майами.

На второй день встречи с американцами прибыл спецпосланник Кремля Дмитриев. Накануне переговоры с Кушнером и Уиткоффом российский представитель назвал конструктивными. Луч надежды на мир есть - в том числе исходя из заявлений Зеленского, который считает, что шансы на нахождение взаимоприемлемого решения достаточно велики.

В мире

УкраинаСША