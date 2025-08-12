3.72 BYN
В Молдове обрушилась карусель - 5 детей госпитализированы
Автор:Редакция news.by
Безопасность людей для властей Молдовы находится далеко на периферии их интересов. Практически никакой реакции не последовало на ЧП в одном из населенных пунктов этой страны.
В городке Костешты во время празднования Дня диаспоры обрушилась детская карусель - семеро детей получили травмы, пятеро госпитализированы. В реакции властей и в проверках аттракционов СМИ сомневаются, поскольку мэр города является членом правящей в стране партии.