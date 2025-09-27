В Молдове открылись избирательные участки для выборов в парламент

28 сентября в Молдове проходят выборы в парламент. Для участия зарегистрировано 22 конкурента: 15 партий, 3 блока и 4 независимых кандидата.

Согласно соцопросам, основная борьба развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (ПАС) и "Патриотическим блоком социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы". Первых поддерживает президент Майя Санду, вторых - бывшие главы Молдовы Игорь Додон и Владимир Воронин.

В преддверии выборов режим провел основательную подготовку - многих оппозиционных кандидатов отстранили, провели сотни рейдов и десятки арестов.

Как и ранее, власти активно используют диаспору в ЕС для своей поддержки. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования.

При этом в России, где право голоса имеют около 250 тыс. молдаван, работает всего два участка и доставлено 10 тыс. бюллетеней. Неравноценный подход и в самой Молдове - в Приднестровье для голосования открыто всего 12 участков.