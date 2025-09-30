В Молдове прошли обыски и задержания

В Молдове продолжаются аресты - их не прервали даже выборы. Задержан лидер "Христианско-социального союза Молдовы" Габриел Кэлин. Проведены обыски у главы партии "Великая Молдова" Виктории Фуртунэ - по делам о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.

Очевидно, что Кишинев хочет закрепить политические позиции после того, как объявил о победе на парламентских выборах правящей партии. При этом нарушения при голосовании были настолько масштабными и очевидными, что их отметили даже европейцы. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы признали: для избирателей из Приднестровья были созданы препятствия, помешавшие прийти на участки. В МИД России также заявили о массовых нарушениях во время выборов.