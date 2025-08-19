В Молдове протестующие обвинили полицию в злоупотреблении властью

В Молдове в преддверии парламентских выборов усиливается народное недовольство.

Накануне сторонники блока оппозиционных сил "Победа" вышли на акцию протеста в Кишиневе у здания МВД. Они обвинили полицию в злоупотреблении властью и политических репрессиях.

Митингующие попытались установить палатки около оперного театра в Кишиневе. Однако на место оперативно прибыли полицейские и начали задержания.