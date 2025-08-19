3.71 BYN
В Молдове протестующие обвинили полицию в злоупотреблении властью
Автор:Редакция news.by
В Молдове в преддверии парламентских выборов усиливается народное недовольство.
Накануне сторонники блока оппозиционных сил "Победа" вышли на акцию протеста в Кишиневе у здания МВД. Они обвинили полицию в злоупотреблении властью и политических репрессиях.
Митингующие попытались установить палатки около оперного театра в Кишиневе. Однако на место оперативно прибыли полицейские и начали задержания.
Оппозиция не сдается: лидер блока "Победа" - Шор - призвал жителей Молдовы выходить на протесты каждую субботу с 23 августа. По его словам, действующий режим объявил войну собственному народу.