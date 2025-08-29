3.69 BYN
В Молдове стартовала избирательная кампания к парламентским выборам
Автор:Редакция news.by
Теперь официально. В Молдове стартовала избирательная кампания.
От результатов парламентских выборов будет зависеть состав будущего правительства страны и ее внешнеполитический курс. Голосование назначено на 28 сентября. ЦИК уже завершил прием заявок.
На сегодня к выборам допущены 24 участника, среди которых 15 политических партий, 4 избирательных блока и 5 независимых кандидатов.
При этом западные эксперты признают, что правящая в Молдове PAS теряет свою популярность. В материале National Interest отмечается: резкое падение поддержки правящей партии - результат ослабления демократии, в том числе нарастающего ограничения свободы слова, вероисповедания и деятельности политической оппозиции.