В Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских

Сербию продолжают раскачивать акциями. Они прошли ночью по всей стране с участием более 9 тыс. человек - такие данные привел президент Вучич.

В целом акции проходили без инцидентов, за исключением Нови-Сада - там в беспорядках участвовали более 7 тыс. человек. Участники жгли пиротехнику, бросали в полицию бутылки, камни и мусор. Правоохранителям снова пришлось отражать попытку захвата помещений философского факультета. В ходе стычек ранены 11 стражей правопорядка.

Примечательно, что попытка захвата происходила в присутствии представителей Европарламента. Как позже заявила председатель парламента Сербии, европейские чиновники не только поддерживают, но и лично участвуют в несогласованных акциях протеста в стране, которые бы никогда не допустили у себя на родине. Вслух называют выступления мирными протестами, а на деле одобряют анархию.