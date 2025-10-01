В Нью-Йорке столкнулись два пассажирских самолета

ЧП произошло в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Два пассажирских самолета столкнулись во время ночного руления. Сообщается как минимум об одном пострадавшем.

По данным ABC News, инцидент произошел на небольшой скорости, однако без повреждений не обошлось. Правое крыло одного лайнера задело носовую часть другого. Также экипаж сообщил о повреждении лобового стекла.