3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Нью-Йорке в районе Бруклин при стрельбе погибли трое человек
Автор:Редакция news.by
В Нью-Йорке в районе Бруклин при стрельбе погибли трое человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье.
"Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает личность подозреваемых.