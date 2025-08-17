В Нью-Йорке в районе Бруклин при стрельбе погибли трое человек

Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье.

"Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты.