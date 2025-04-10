В ОАЭ состоялся обмен заключенными между США и Россией - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что 10 апреля в ОАЭ прошел обмен заключенными между США и Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, после обмена на родину вернется россиянин Артур Петров. Петров, имеющий, помимо российского, гражданство Германии, был арестован на Кипре 26 августа 2023 года по запросу Вашингтона. Его обвинили в якобы незаконном экспорте американской микроэлектроники в Россию. По версии Минюста США, деятельность Петрова велась в обход введенных американскими властями ограничений на поставки в РФ определенных видов высокотехнологичного оборудования. 9 августа 2024 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

В свою очередь Россия передала США Ксению Карелину. По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанная в Екатеринбурге 33-летняя жительница Лос-Анджелеса Карелина, имеющая российское и американское гражданство, с февраля 2022 года инициативно в интересах одной из украинских организаций проводила сбор денег, которые впоследствии направлялись на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для ВСУ. В августе 2024 года суд в Екатеринбурге приговорил ее к 12 годам колонии.

В комментарии The Wall Street Journal Рэтклифф отметил работу сотрудников ЦРУ, которые "неустанно трудились" ради того, чтобы вернуть еще одного американца, "неправомерно удерживаемого в России". Кроме того, Рэтклифф поблагодарил правительство ОАЭ "за содействие в организации обмена". По информации издания, обмен заключенными произошел в столице ОАЭ - Абу-Даби.

Официальный представитель ЦРУ в комментарии изданию заявила, что состоявшийся в ОАЭ обмен заключенными между США и Россией свидетельствует о необходимости поддержания контактов между Москвой и Вашингтоном. "Этот обмен подчеркивает важность сохранения каналов связи с Россией открытыми, несмотря на серьезные вызовы в наших отношениях", - сказала она. По ее словам, США "рассматривают этот обмен как позитивный шаг". Издание не приводит имя представительницы ведомства.