В Одессе местные жители помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать 2 человек
Автор:Редакция news.by
В Украине продолжают фиксировать случаи насильственной мобилизации граждан.
В Одессе местные жители сорвали планы ТЦК. Люди вступили в конфликт с сотрудниками военкомата и помешали мобилизовать двух человек.
Украинская армия столкнулась с кризисом мобилизации, отмечает британское издание Telegraph. В материале уточняется: многие украинские мужчины, которые еще не были призваны, боятся быть задержанными. Военный патруль рыщет по улицам украинских городов, и этот страх быть отправленными на передовую привел к кризису набора в украинскую армию.