В Одессе местные жители сорвали планы ТЦК. Люди вступили в конфликт с сотрудниками военкомата и помешали мобилизовать двух человек.

Украинская армия столкнулась с кризисом мобилизации, отмечает британское издание Telegraph. В материале уточняется: многие украинские мужчины, которые еще не были призваны, боятся быть задержанными. Военный патруль рыщет по улицам украинских городов, и этот страх быть отправленными на передовую привел к кризису набора в украинскую армию.