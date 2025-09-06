3.70 BYN
В Париже прошла антиправительственная демонстрация
Автор:Редакция news.by
В Париже прошла манифестация за отставку Президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франции.
На массовую демонстрацию собралось более тысячи человек. Они прошли по улицам французской столицы с плакатами и флагами страны, скандировали лозунги "Макрона в отставку" и "Нет Европе".
Французы недовольны политикой властей, способствующей, по их мнению, росту благосостояния лишь отдельных лиц и групп.
Обе палаты парламента обвиняют в принятии всех соглашений ЕС, "из-за которого Франция оказалась в нынешнем положении".
Собравшиеся выступили против поддержки киевского режима и за скорейшее урегулирование конфликта в Украине.