В Пекине готовятся к масштабным торжествам в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне

В Пекине идут последние приготовления к военному параду в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой и капитуляции Японии.

Торжественные мероприятия начнутся 3 сентября в 4 утра по минскому времени. Среди 26 лидеров стран, приглашенных на VIP-трибуны, и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Программа держится в секрете. Известно, что торжественное шествие будет сочетать исторические традиции и современные достижения.

А на параде представят самые передовые образцы вооружения, включая авиационную, ракетную, сухопутную и морскую технику. Впервые покажут новые гиперзвуковые ракеты и "самолеты-невидимки" китайского производства.