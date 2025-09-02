3.69 BYN
В Пекине готовятся к масштабным торжествам в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне
В Пекине идут последние приготовления к военному параду в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой и капитуляции Японии.
Торжественные мероприятия начнутся 3 сентября в 4 утра по минскому времени. Среди 26 лидеров стран, приглашенных на VIP-трибуны, и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Программа держится в секрете. Известно, что торжественное шествие будет сочетать исторические традиции и современные достижения.
А на параде представят самые передовые образцы вооружения, включая авиационную, ракетную, сухопутную и морскую технику. Впервые покажут новые гиперзвуковые ракеты и "самолеты-невидимки" китайского производства.
В составе 45 парадных расчетов пройдут около 40 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Завершит торжество воздушное построение из 100 самолетов.