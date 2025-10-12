3.69 BYN
В Пхеньяне представили новую баллистическую ракету Hwasong-20
Автор:Редакция news.by
КНДР представила новое ядерное оружие, способное достичь и поразить значительную часть США. Новая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20 была первые продемонстрирована на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи.
Это новейшее оружие на твердом топливе, способное нести несколько ядерных боеголовок и поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км, включая большую часть территории США.
Среди приглашенных гостей на параде - премьер Госсовета Китая Ли Цян, президент Вьетнама То Лам и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.