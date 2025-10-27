В Польше неизвестные сорвали флаг со здания консульства Украины

В польском Перемышле неизвестные сорвали флаг Украины со здания консульства, передает БЕЛТА со ссылкой на пост посла Украины Василия Боднара в сети X и информационное агентство УНН.

"Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле", - сообщил Василий Боднар.

По его словам, "это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году".

Как в свою очередь сообщает ТАСС, в последние месяцы в Польше заметно растут антиукраинские настроения. Поляки, в частности, выражают недовольство по поводу продолжения выплат украинским беженцам. По мнению половины жителей Польши, размер этой помощи чрезмерный, а пособия - слишком высокие. При этом 8 % из них считают, что украинским беженцам вообще не следует платить пособия.

На прошлой неделе в польском городе-порте Гдыне разгорелся скандал. Власти потребовали от полиции обеспечить защиту украинцев от местных жителей после того, как в Гдыне сожгли несколько автомобилей с украинскими номерами и напали на украинский ресторан. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Одной из конфликтных точек между Польшей и Украиной является отношение к бандеровской идеологии. В частности, в конце августа президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую идеологию и символику с фашистской, а также установить уголовную ответственность за ее пропаганду.

Кроме того, он предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии.

Помимо этого, между сторонами существуют расхождения и во взглядах на вступление Киева в Евросоюз. В начале сентября Навроцкий заявил, что вступление Украины в союз преждевременно.