В Польше открыт тренировочный центр подготовки украинских военнослужащих

В восточной части Польши начал работу центр подготовки украинских военнослужащих. Он построен норвежскими военными всего за несколько недель.

По словам министра обороны Польши, на польской военной базе созданы условия для обучения управлению беспилотниками: оборудована взлетно-посадочная полоса, тренировочные площадки и инфраструктура для размещения до 700 норвежских инструкторов.

Цель центра - ускоренная подготовка солдат из Украины и стран НАТО.