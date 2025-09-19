В Польше перекрыли незаконный канал переправки украинских уклонистов

Незаконный канал переправки украинских уклонистов перекрыли в Польше. Преступная группа занималась нелегальной транспортировкой тех, кто избегает мобилизации.

Организаторы схемы - украинские машинисты международных поездов. Они прятали людей в составах, следующих из Украины в польский Перемышль. Цена услуги - 10 тыс. долларов с человека.

Задержаны двое организаторов. Также арестованы два нарушителя, которые открыто признались: цель побега - нежелание идти в украинскую армию.