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В Польше полицейские требуют повысить зарплаты и ввести социальные льготы
Растет число участников польской общенациональной акции протеста. Полицейские требуют повышения зарплаты и введения социальных льгот. А так как им по закону нельзя бастовать, полицейские массово берут больничные листы и не выходят на службу.
На 5 ноября на больничном насчитывается 10-12 тыс. человек, а вскоре уйти может и 20 тыс., заявили в профсоюзе.
Полиция сталкивается с дефицитом кадров: вакансий 14 тыс. С учетом протестующих национальная силовая структура недосчитывается примерно 30 % сотрудников.
Впрочем, на комфорт во время больничных полякам рассчитывать не приходится. Режим не может найти средства, чтобы остановить подорожание электроэнергии. Избежать повышения тарифов помогут приблизительно 1,5 млрд долларов. В бюджете на это выделено только 500 млн.
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