В Польше полицейские требуют повысить зарплаты и ввести социальные льготы

Растет число участников польской общенациональной акции протеста. Полицейские требуют повышения зарплаты и введения социальных льгот. А так как им по закону нельзя бастовать, полицейские массово берут больничные листы и не выходят на службу.

На 5 ноября на больничном насчитывается 10-12 тыс. человек, а вскоре уйти может и 20 тыс., заявили в профсоюзе.

Полиция сталкивается с дефицитом кадров: вакансий 14 тыс. С учетом протестующих национальная силовая структура недосчитывается примерно 30 % сотрудников.