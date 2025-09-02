3.69 BYN
В Польше разгорелся очередной скандал с фиктивными дипломами
Автор:Редакция news.by
Вокруг одного из частных университетов Польши вспыхнул скандал. Как передает радио RMF24, Высшая школа внутренней безопасности в Лодзи, предположительно, служила площадкой для получения тысячами иностранцев фиктивных дипломов, что приносило миллионы злотых прибыли.
Согласно данным следствия, обучение должно было проходить в дистанционном формате, но это была фиктивная форма.
Более того, задержана проректор университета, ее обвиняют в получении и даче взяток. По данным прокуратуры, она получила не менее 3 млн злотых от более чем 2 тыс. студентов за выдачу поддельных документов.