В Польше разгорелся очередной скандал с фиктивными дипломами

Вокруг одного из частных университетов Польши вспыхнул скандал. Как передает радио RMF24, Высшая школа внутренней безопасности в Лодзи, предположительно, служила площадкой для получения тысячами иностранцев фиктивных дипломов, что приносило миллионы злотых прибыли.

Согласно данным следствия, обучение должно было проходить в дистанционном формате, но это была фиктивная форма.