В Польше разгорелся очередной скандал с фиктивными дипломами

Вокруг одного из частных университетов Польши вспыхнул скандал. Как передает радио RMF24, Высшая школа внутренней безопасности в Лодзи, предположительно, служила площадкой для получения тысячами иностранцев фиктивных дипломов, что приносило миллионы злотых прибыли.

Согласно данным следствия, обучение должно было проходить в дистанционном формате, но это была фиктивная форма.

Более того, задержана проректор университета, ее обвиняют в получении и даче взяток. По данным прокуратуры, она получила не менее 3 млн злотых от более чем 2 тыс. студентов за выдачу поддельных документов.

